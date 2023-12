Bei einem Wohnungsbrand am Samstag, 16.

Herne (ots) - Dezember, im Herner Stadtteil Börnig/Holthausen wurden zwei Personen verletzt.



Kurz nach Mitternacht, gegen 00.20 Uhr, meldeten mehrere Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr Herne einen Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Hotteroth.



Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Wohnungsinhaber (85) sowie ein weiterer Bewohner (55) wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die anderen Hausbewohner blieben glücklicherweise unverletzt.



Durch das Feuer entstand Gebäudeschaden. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar; die übrigen Anwohner konnten nach Beendigung der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.



Was den Brand ausgelöst hat, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizei.