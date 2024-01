Am 2. Januar, gegen 0.25 Uhr, kam es in Bochum zu einem Einbruch in einen Supermarkt an der Amtmann-Ibing-Straße 9 in Bochum.

Bochum (ots) - Durch eintreffende Polizeikräfte, darunter auch ein Hundeführer, wurde das Gebäude umstellt und anschließend durchsucht.



Im Bereich des Warenlagers konnte Diensthund "Jack" einen 43-jährigen Tatverdächtigen stellen. Der Mann, der ohne festen Wohnsitz in Bochum lebt, wurde dabei leicht verletzt und musste aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung zur Beobachtung einem Krankenhaus zugeführt werden.

Nach bisherigem Stand hatte der Tatverdächtige bereits im Laden diverse alkoholische Getränke konsumiert und wollte weitere Flaschen entwenden.



Das Kriminalkommissariat 32 hat jetzt die weiteren Ermittlungen aufgenommen.