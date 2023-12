Es klingt wie der ein oder andere Weihnachtsfilm, ist aber keiner: Die Bochumer Polizei fahndet nach zwei Einbrechern, die am Dienstagmorgen, 12. Dezember, aus dem Keller eines Hauses in Bochum Weihnachtsschmuck gestohlen haben.

Bochum (ots) - Es werden Zeugen gesucht.



Gegen 9.40 Uhr gelangten zwei Unbekannte auf bislang ungeklärte Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße (nahe Dorstener Straße) und verschafften sich gewaltsam Zutritt in einen Kellerraum. Aus diesem stahlen sie ausgerechnet jetzt in der Vorweihnachtszeit die Weihnachtsdekoration, außerdem noch einige Werkzeuge. Bei ihrer Flucht aus dem Keller trafen die Täter auf eine Bewohnerin und schubsten diese zur Seite. Anschließend liefen sie mit ihrer Beute in Richtung Dorstener Straße davon.



Laut Zeugenangaben seien beide Täter etwa 30 Jahre alt. Einer von ihnen sei circa 175 cm groß und habe zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover, eine blaue Weste und ein graues Basecap getragen. Sein Gesicht habe er mit einem schwarzen Schal verdeckt. Der zweite Mann sei zwischen 155 cm und 165 cm groß. Dieser habe eine graue Trainingsjacke, ein schwarzes Basecap und einen blauen Schal getragen, mit welchem er sein Gesicht ebenfalls vermummte.



Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Die Kriminalpolizei bittet unter den Rufnummern 0234 909-8406 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.