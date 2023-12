Ein Unbekannter hat am Donnerstag, 28.

Bochum (ots) - Dezember, versucht in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in Bochum-Höntrop einzubrechen. Anwohner störten den Kriminellen, woraufhin er flüchtete.



Gegen 13.30 Uhr verschaffte sich der Mann auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem Mehrfamilienhaus im mittleren Bereich der Sudholzstraße und brach eine Kellertür auf. Anwohner hörten das gewaltsame Aufbrechen der Tür und ertappten den Einbrecher, woraufhin dieser ohne Beute aus dem Haus rannte und in unbekannte Richtung flüchtete.



So wird der Täter beschrieben:



- 170 cm groß, schlank

- schwarze kurze Haare, schwarzer Vollbart

- nach Zeugenangaben vermutlich Süd- oder Osteuropäer

- schwarze Hose, schwarzer Pullover



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8406 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.