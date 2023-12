Ein Exhibitionist hat am Dienstag, 19.

Herne (ots) - Dezember, im Bereich der Herner Plutohalde einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Kripo bittet jetzt um Zeugenhinweise.



Gegen 13.40 Uhr bemerkte eine Spaziergängerin (57) an der Thiesstraße 61 einen Mann, der im Gebüsch hockte und offenbar sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die Spaziergängerin entfernte sich daraufhin.



So wird der Täter beschrieben: männlich, 20-40 Jahre alt, laut Zeugin "südländisches" Erscheinungsbild; er trug eine dunkle Hose sowie eine Kapuzenjacke und führte einen grauen Regenschirm mit sich.



Das Kriminalkommissariat 12 führt die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4120 (-4441) um Hinweise auf den gesuchten Mann.