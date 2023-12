Am frühen Freitagmorgen, 29.

Bochum (ots) - Dezember, haben Polizeibeamte einen flüchtigen Autofahrer (17) sowie drei weitere Autoinsassen nach einem Alleinunfall in Bochum Westenfeld gestellt. Der 17-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.



Gegen 1.30 Uhr wurden Polizeibeamte zur Kreuzung Westenfelder Straße/Grünstraße gerufen. Dort war kurz zuvor ein Pkw verunfallt, welcher die Grünstraße in Richtung Wattenscheid befuhr. Im Kreuzungsbereich zur Grünstraße beabsichtige der 17-jährige Autofahrer aus Bochum mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit links in diese abzubiegen. Jedoch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Ampel sowie einer Mauer.



Unmittelbar nach dem Unfall montierte der junge Autofahrer die Kennzeichen des Wagens ab und flüchtete mit drei weiteren Autoinsassen (13 und 14, beide aus Bochum; 14, aus Hattingen) fußläufig in Richtung Höntrop Kirche.



Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten alle vier Personen im Nahbereich angetroffen werden. Einer der Mitfahrer (13) wies augenscheinlich leichte Unfallverletzungen auf, lehnte eine medizinische Behandlung aber ab.



Im Rahmen der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der 17-jährige Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und mit entstempelten Kennzeichen unterwegs war.



Der Pkw wurde sichergestellt. Die Ermittlungen bezüglich der Eigentumsverhältnisse dauern an. Die Erziehungsberechtigten der vier jungen Männer wurden verständigt.



Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.