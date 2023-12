Falsche Handwerker haben am Donnerstag, 30. November, eine 81-Jährige Bochumerin um ihr Erspartes gebracht.

Bochum (ots) - Die Polizei sucht jetzt nach zwei Männern - und bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 9 Uhr klingelten die Täter an der Haustür der Seniorin, die im Bereich der Oberstraße in Oesterheide wohnt. Sie erzählten der betagten Frau, dass sie für angebliche Reparaturkosten der Schornsteinabdeckung aufkommen sollte. Nachdem die 81-Jährige die Summe bezahlt hatte, verschwanden die Männer. Im Nachhinein stellte die Bochumerin fest, dass weiteres Bargeld fehlte.



Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise auf die gesuchten Männer.



Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen unter anderem die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 ehrenamtliche Berater sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4040.