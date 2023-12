Ein falscher Wasserwerker hat am gestrigen 19.

Bochum (ots) - Dezember, gegen 14.30 Uhr, einen Bochumer in seiner Wohnung bestohlen.



Unter dem Vorwand, die Wasserstände abzulesen, verschaffte sich ein noch unbekannter Täter Zugang zu einer Wohnung an der Straße "Auf dem alten Kamp".



Hier lenkte er den 69-jährigen Wohnungsinhaber ab und entwendete anschließend Schmuck und Bargeld. Nach der Tat flüchtete er in unbekannte Richtung.



Beschrieben wurde der Täter als circa 170-175 cm groß, Mitte 40, "südländisches Aussehen", dunkle Haare und mit 3-Tage-Bart. Er war mit einem dunklen "Arbeitsanzug" bekleidet. Darüber hinaus trug er eine blaue OP-Maske.



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter den Rufnummern 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.