Am 2. Dezember, gegen 17.35 Uhr, ist es in Bochum-Ehrenfeld zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt worden sind.

Bochum / Essen (ots) - Darüber hinaus ist erheblicher Sachschaden entstanden.



Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr eine 84-jährige Bochumerin mit ihrem Auto die Königsallee in Richtung Stiepel. In einem Baustellenbereich, Höhe der Hausnummer 136, kam die Seniorin aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Hier kollidierte sie mit dem Wagen einer 36-jährigen Essenerin und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen.



Die 84-jährige Frau wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 36-jährige Essenerin wurde auf eigenem Wunsch ebenfalls in ein Hospital gebracht.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 11.000 Euro geschätzt.



Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Königsallee zwischen der Wasserstraße und der Straße am "Waldring" für den Individualverkehr bis kurz vor 19 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.