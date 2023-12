Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend, 22. Dezember, ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Herne (ots) - Ein 44-jähriger Autofahrer aus Herne befuhr gegen 20.20 Uhr in Herne-Wanne die Kreuzung Wakefieldstraße/Berliner Straße von der Wakefieldstraße geradeaus in Richtung Kurhausstraße. Zeitgleich überquerte ein 24-jähriger Fußgänger aus Gelsenkirchen im Kreuzungsbereich eine Fußgängerfurt - nach bisherigem Kenntnisstand bei roter Ampel. Es kam zur Kollision, bei der der Fußgänger schwer verletzt wurde.



Nach Erstversorgung vor Ort brachte eine Rettungswagenbesatzung den verletzten Fußgänger in ein Krankenhaus.



Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle bis ca. 21.30 Uhr gesperrt werden.



Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.