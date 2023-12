Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 16.

Bochum (ots) - Dezember, gegen 20 Uhr im Kreuzungsbereich Westring/Alleestraße in Bochum-Mitte wurde ein Fußgänger (31, aus Bochum) verletzt. Die Polizei sucht den beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen.



Der Bochumer wollte die Straße an der Fußgängerampel überqueren, als er von einem rechts abbiegenden Auto touchiert wurde. Der 31-Jährige stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu.



Nach aktuellem Kenntnisstand hielt der Autofahrer zunächst an und erkundigte sich nach dem Zustand des Bochumers, setzte seine Fahrt dann aber fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.



Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Kombi, vermutlich der Marke Skoda, handeln. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre alt, 160 bis 170 cm groß, kurze dunkle Haare mit grauen Schläfen, grauer Pullover.



Eine Rettungswagenbesatzung brachte den verletzten Fußgänger ins Krankenhaus.



Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet den beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.