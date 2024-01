Ein 34-jähriger Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, 2. Januar, in Herne-Holsterhausen schwer verletzt worden.

Herne (ots) - Die Polizei sucht den beteiligten Autofahrer und Zeugen.



Gegen 18 Uhr war der 34-jährige Herner zu Fuß stadteinwärts auf der Dorstener Straße unterwegs. In Höhe der Dorstener Straße/Bielefelder Straße überquerte er nach eigenen Angaben bei Grünlicht die Fußgängerampel. Zeitgleich beabsichtigte ein Autofahrer aus derselben Richtung kommend, nach links in die Bielefelder Straße abzubiegen. Es kam zur Kollision zwischen dem 34-Jährigen und dem Pkw, infolgedessen er schwere Verletzungen erlitt. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.



Eine Rettungswagenbesatzung brachte den verletzten Herner zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.



Bei dem flüchtigen Fahrzeug handele es sich nach Zeugenangaben um einen dunklen Pkw mit silbernen Zierleisten an den Fensterscheiben.



Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den gesuchten Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.