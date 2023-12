Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei Fotos eines Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots) - Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/121897



Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde die Fahndung durch das LKA gelöscht.



Der bislang unbekannte Tatverdächtige soll einen gestohlenen Pkw im Internet zum Verkauf angeboten haben.



Am 17. September kam es zu einer Fahrzeugbesichtigung am Buddenbergplatz in Bochum. Der Kaufinteressent wurde jedoch misstrauisch und verständigte die Polizei, woraufhin der Tatverdächtige flüchtete.



Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Auto in Oberhausen gestohlen worden war, falsche Kennzeichen angebracht und die Zulassungsbescheinigung gefälscht waren.



Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.