Im Gedränge der Innenstädte, auf Weihnachtsmärkten oder in Bussen und Bahnen haben Langfinger leichtes Spiel.

Bochum, Herne, Witten (ots) - So ist es in den vergangenen Tagen auch in Bochum, Herne und Witten vermehrt zu Taschendiebstählen gekommen.



Jeder kann Opfer von Taschendieben werden - deshalb sollten Sie es den Tätern so schwer wie möglich machen und folgende Tipps beachten:



- Tragen Sie Bargeld, Kreditkarten und wichtige Dokumente in den

geschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung oder in Brustbeuteln

und Gürteltaschen.



- Führen Sie nie mehr Bargeld als unbedingt nötig mit. Wickeln Sie

größere Einkäufe grundsätzlich mittels des bargeldlosen

Zahlungsverkehrs ab und richten Sie Tageslimits für Ihre

Kreditkarten ein.



- Trennen Sie bei der Aufbewahrung möglichst zwischen

Ausweisdokumenten und Geldmitteln.



- Halten Sie mitgeführte Handtaschen oder Rucksäcke immer

geschlossen und mit dem Verschluss zum Körper ausgerichtet unter

dem Arm oder vor dem Körper.



- Seien Sie misstrauisch, wenn jemand versucht, Sie abzulenken.

Halten Sie eine schützende Distanz zu Ihrem Gegenüber ein.



- Behalten Sie Ihre Handtasche, Ihre Einkäufe und Ihr Gepäck stets

im Auge, ganz gleich wo Sie sind, ob im Restaurant, bei der

Anprobe von Kleidung oder unterwegs.



- Legen Sie ihre Handtasche oder ihre Geldbörse niemals in einen

Einkaufswagen oder offen auf Flächen.



- Sollten Sie den Verlust Ihrer Kreditkarte feststellen, weisen

Sie sofort telefonisch die Sperrung der abhanden gekommenen

Kreditkarte an. Anschließend sollten Sie bei der Polizei

zusätzlich eine KUNO-Sperrung beantragen und den Verlust durch

Diebstahl anzeigen. Trotz der zentralen Sperrnummer (+49) 116

116 haben einige Banken noch eigene Notrufnummern. Sollten Sie

die Sperrnummer Ihrer Bank nicht kennen, hilft Ihnen die Polizei

gerne weiter.