Nach einem Kellereinbruch im Bochumer Stadtzentrum am frühen Sonntagmorgen, 31. Dezember, nahmen Polizeibeamte drei Tatverdächtige vorläufig fest.

Bochum (ots) - Indem sie eine Tür auftraten, drangen Einbrecher gegen 0.40 Uhr in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Schmidtstraße ein. Zeugen verständigten den Polizeinotruf 110. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Kräfte des zivilen Einsatztrupps der Polizei im Bereich der Diekampstraße, Ecke Schmidtstraße die drei Tatverdächtigen (21, aus Herne; 30, ohne festen Wohnsitz; 45, aus Bochum) vorläufig fest.



Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel, mögliches Diebesgut sowie eine Machete und ein selbstgebautes Schlagwerkzeug. Ein Drogenschnelltest bei dem 30-Jährigen verlief positiv; ihm wurde eine Blutprobe entnommen.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Richter Untersuchungshaft für den 30-Jährigen an.



Die Ermittlungen der Polizei dauern an.