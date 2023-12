Am kommenden Donnerstag, 7.

Bochum, Herne, Witten (ots) - Dezember, sind die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Bochum im BIZ zu erreichen.



In der Zeit von 14.30 bis 16 Uhr werden dort Fragen zu den Themen "Next Level"- Fachoberschule Polizei sowie für das duale Studium beantwortet.



Interessierte, die mehr über den Polizeiberuf und über das Bewerbungs- und Auswahlverfahren wissen möchten, sind herzlich eingeladen.



Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr im KundenCenter an der Universitätsstraße 66 in 44789 Bochum.



Weitere Infos hier:

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/bochum/polizei-nrw



Eine Anmeldung unter dem Link ist wünschenswert - wer aber auch spontan im oben genannten Zeitraum vorbeikommen möchte, ist herzlich willkommen!



Die Personalwerber sind für weitere Fragen unter der Rufnummer 0234 909-8000 oder per Mail (personalwerbung.bochum@polizei.nrw.de) erreichbar.