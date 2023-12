Zwei Unbekannte haben am Montagabend, 4.

Bochum (ots) - Dezember, ein Matratzengeschäft in Bochum-Weitmar überfallen. Es werden Zeugen gesucht.



Gegen 18.20 Uhr betraten die Täter das Geschäft an der Hattinger Straße 371. Sie bedrohten eine Angestellte (57) mit einem Schlagstock und forderten die Herausgabe von Bargeld. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug einer der Männer mit dem Schlagstock mehrfach auf den Tisch. Die Angestellte öffnete daraufhin die Kasse und die Täter nahmen das Geld an sich. Anschließend entwendeten sie noch das Mobilteil des Festnetztelefons und flüchteten in unbekannte Richtung.



Nach Zeugenangaben seien die Täter männlich und vermutlich "arabischer Herkunft". Beide seien etwa 25-27 Jahre alt, schlank und haben akzentfreies Deutsch gesprochen. Sie seien vollständig in Schwarz gekleidet gewesen (Sporthose, Jacke, Handschuhe) und hatten je einen schwarzen Schal bis über die Nase gezogen.



Einer der Männer sei ca. 170 cm groß. Er habe einen schwarzen Anorak mit auffallend großer Kapuze und Fellbesatz angehabt. Die zweite Person sei etwa 165 cm groß und habe eine schwarze Strickmütze getragen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.