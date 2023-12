Ein Meerschweinchen hat am Donnerstagabend, 21. Dezember, einen Polizeieinsatz in Herne-Holsterhausen ausgelöst.

Herne (ots) - Die Nager-Rettung ging auch den eingesetzten Beamten zu Herzen.



Gegen 20 Uhr meldete ein Anwohner über den Polizeinotruf 110, dass er in einem Altkleidercontainer an der Rottbruchstraße, Ecke Buschkampstraße ein Meerschweinchen entdeckt habe. Wie das Tier in den Container gelangt war: unklar. Der Anwohner jedenfalls war sich sicher, dass jemand das Tier hineingeworfen hatte. Im Einsatzprotokoll vermerkten die Beamten der Leitstelle: "Das Meerschweinchen wurde wohl von einem unbekannten Täter entsorgt. Das ist so, so, so gemein ..."



Doch die Rettung glückte: Nachdem der Anwohner das füllige Tier befreit hatte, trafen die Streifenpolizisten ein und nahmen es mit zur Wache. Dort wurde der Nager wohlbehalten dem Tierschutz übergeben.



(Meer-)Schwein gehabt!