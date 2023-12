Ein skurriler Autoklau von Donnerstagnachmittag, 7.

Bochum (ots) - Dezember, beschäftigt die Bochumer Polizei. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den dreisten Dieb geben können.



Gegen 15.55 Uhr kam es im Bereich Schützenstraße/Knoopstraße in Bochum-Weitmar zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Glücklicherweise wurden die beiden Beteiligten - ein 82-jähriger Bochumer und eine 59-jährige Hattingerin - nicht verletzt.



Unmittelbar nach dem Zusammenstoß kam ein unbeteiligter Passant zu den beiden Unfallbeteiligten. Er bat den 82-Jährigen darum, dessen Pkw an den Fahrbahnrand zu fahren, da dieser den Verkehr behindern würde. Der Unbekannte bot dem Senior sogar an, das Fahrzeug für ihn zu versetzen. Gesagt, getan. Der Bochumer willigte ein und der Fremde stieg ins Auto. Doch versetzte er dieses nicht wie besprochen an den Fahrbahnrand, sondern fuhr mit diesem in Richtung Kohlenstraße davon.



Die sodann verständigte Polizei fahndete sofort nach dem gestohlenen Fahrzeug - zunächst vergeblich.



Gegen 18.30 Uhr ging dann ein anonymer Anruf bei der Bochumer Polizei ein: Das entwendete Fahrzeug, ein grauer Opel, stehe auf einem Parkplatz an der Rottstraße in der Bochumer Innenstadt. Und tatsächlich konnte das geklaute Auto dort gefunden werden. Von dem dreisten Dieb jedoch fehlte jede Spur.



Die Beamten stellten das Fahrzeug als Beweismittel sicher.



Der gesuchte Autodieb sei nach Zeugenangaben etwa 35 Jahre alt, männlich und habe ein "normales Erscheinungsbild".



Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.