Die Kripo Bochum sucht Zeugen eines Raubdelikts, das sich am frühen Freitagmorgen, 29.

Bochum (ots) - Dezember, in der Bochumer Fußgängerzone ereignet hat.



Nach bisherigem Stand war ein 24-jähriger Bochumer gegen 1.15 Uhr fußläufig auf der Kortumstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Kortumstraße/Bongardstraße, unmittelbar vor dem dortigen Einkaufszentrum, wurde er von zwei Jugendlichen angesprochen. Als einer der beiden versuchte, sich an dem Rucksack des 24-Jährigen zu schaffen zu machen, kam es zur körperlichen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf attackierte das Duo den Bochumer mit Schlägen und Tritten und entwendete eine mitgeführte Tragetasche.



Dank der Hilfe eines Zeugen ließen die Unbekannten schließlich von dem Mann ab und flüchteten in Richtung Rathaus.



Die Tatverdächtigen werden beschrieben als 14-16 Jahre alt. Einer der beiden ist etwa 170 cm groß und hat lockige Haare. Er soll mit osteuropäischem Akzent gesprochen und zur Tatzeit eine rote Jacke getragen haben. Der andere soll kurze Haare, laut Zeugenaussagen "etwas dunklere" Hautfarbe und ein hellbeiges Basecap sowie eine dunkle Jacke getragen haben.



Die Polizei fragt: Wer hat diesen Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 31 unter der 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.