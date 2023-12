Bei einem Verkehrsunfall in Witten sind am Sonntagabend, 24.

Witten (ots) - Dezember, zwei Personen verletzt worden.



Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 32-jähriger Holzwickeder gegen 20.00 Uhr mit seinem Pkw auf der Herbeder Straße in Richtung Herbede unterwegs.In einer Rechtskurve verlor der 32-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit dem Taxi eines 53-jährigen Witteners.



Bei dem Zusammenstoß wurden der Taxifahrer und sein Beifahrer (50, aus Witten) verletzt. Rettungswagenbesatzungen brachten sie zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.



Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Herbeder Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.