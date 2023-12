Nach einem Raubdelikt auf ein Sonnenstudio am Montagabend, 11. Dezember, in Bochum-Weitmar sucht die Kriminalpolizei nach zwei Tatverdächtigen und bittet um Zeugenhinweise.

Bochum (ots) - Nach bisherigem Kenntnisstand betraten zwei vermummte Männer gegen 19.40 Uhr den Innenraum eines Sonnenstudios an der Karl-Friedrich-Straße. Hier begaben sie sich zum Verkaufstresen und forderten unter Vorhalt eines Schlagstocks und Pfeffersprays von einer Angestellten (19) Bargeld.



Einer der Männer öffnete die Kasse und entwendete das dort befindliche Geld. Anschließend flüchteten die beiden fußläufig in unbekannte Richtung.



Die Unbekannten werden beschrieben als etwa 17 - 20 Jahre alt und circa 170 cm groß mit schlanker Statur. Beide Männer sollen dunkles kurzes Haar und einen dunklen Bart haben und zur Tatzeit ein dunkles Halstuch über Mund und Nase getragen haben.



Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 dauern an. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache).