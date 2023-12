Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Frauen?

Witten (ots) - Die Fotos finden Sie unter folgendem Link:



https://polizei.nrw/fahndung/121260



Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, hat das LKA die Fahndung gelöscht.



Die abgebildeten Frauen sollen am 9. Oktober 2022, in der Zeit zwischen 17 und 17.15 Uhr, in einem Geschäft an der Bahnhofstraße 33 in Witten einer 69-jährigen Wittenerin die Geldbörse aus der Tasche gestohlen haben.

Wer kennt diese Frauen oder kann sachdienliche Hinweise geben? Diese werden unter den Rufnummer 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) entgegengenommen.