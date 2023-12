- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Bochum - Die Staatsanwaltschaft Bochum und die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Bochum konnten nach monatelangen verdeckt geführten Ermittlungen am Donnerstag, 14.12.2023, ab 6.00 Uhr, drei Beschuldigte aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität im Alter zwischen 39 und 65 Jahren festnehmen.

Bochum, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Meerbusch (ots) - Die Polizei durchsuchte mehrere Objekte in Nordrhein-Westfalen (Gelsenkirchen, Düsseldorf, Meerbusch) und Niedersachsen (Diepholz).



In dem Umfangsverfahren, in welchem auch österreichische Ermittlungsbehörden und die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf eingebunden sind, geht es um den internationalen Drogenhandel mit Kokain in nicht geringen Mengen.

Zudem ergab sich bei den umfangreichen Ermittlungen durch die Ermittlungsgruppe des PP Bochum der Verdacht der Beteiligung einzelner Beschuldigter an Einbruchdiebstählen in Hotels in Österreich und Hessen, wobei sich der Wert des Diebesgutes, hochwertige Weine, auf eine siebenstellige Euro-Summe summierte.



Ursprung der Ermittlungen waren Auswertungen von sichergestellten Daten sogenannter kryptierter Handys. Zwei der festgenommenen Beschuldigten sollen den österreichischen Ermittlungsbehörden überstellt werden.

In allen Verfahrensabschnitten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.



Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.