null.

Bochum, Herne, Witten (ots) - Wir wollen Sie und Ihre Familie vor schweren Unfällen schützen! Zu schnelles Fahren gefährdet Alle überall! Zu schnelles Fahren ist Killer Nr. 1! Unter diesem Motto finden auch vom 18.12.2023 bis zum 24.12.2023 Radarkontrollen in Bochum, Herne und Witten statt.



Zu Ihrer Sicherheit planen wir die nachfolgenden Geschwindigkeitskontrollen:



Bochum:



Westenfeld (Mo.), Altenbochum (Di.), Werne (Mi.), Innenstadt (Do.), Hordel (Fr.), Hiltrop (Sa.)



Herne:



Herne-Mitte (Mo.), Wanne-Süd (Di.), Horsthausen (Mi.), Unser Fritz (Do.), Wanne (Fr.)



Witten:



Bommern (Mo.), Heven (Di.), Heven (Mi.), Stockum (Do.), Herbede (Fr.), Bommern (Sa.)



Darüber hinaus müssen Sie in den gesamten Stadtgebieten mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen rechnen.