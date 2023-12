Am Donnerstagnachmittag, 30. November, ist es in Bochum-Weitmar zu einem räuberischen Diebstahl gekommen.

Bochum (ots) - Die Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen und sucht Zeugen.



Gegen 14.45 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann den Discounter an der Hattinger Straße 256 und entnahm Bargeld aus der Ladenkasse. Als sich eine 41-jährige Angestellte dem Ladendieb daraufhin in den Weg stellte, schubste er die Frau zur Seite und flüchtete samt Beute in Richtung Kohlenstraße.



So wird der Täter beschrieben: ca. 25 Jahre alt, etwa 170 cm - 175 cm groß, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, "südeuropäisches Aussehen". Der Mann hatte zur Tatzeit einen Drei-Tage-Bart und trug eine blaue Jeanshose und eine blaue Jacke.



Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 34 dauern an. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache).