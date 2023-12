Nach einem Raubdelikt am frühen Montagmorgen, 4.

Bochum (ots) - Dezember, in Bochum-Mitte bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise.



Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt sich ein 24-jähriger Bochumer gegen 5 Uhr im Bereich der Gußstahlstraße 35 auf. Hier geriet der Bochumer nach eigenen Angaben mit einem Unbekannten in Streit. Es sei zur Rangelei gekommen, bei der der Fremde dem 24-Jährigen Bauchtasche und Jacke weggenommen habe. Anschließend sei er in Richtung Westring geflüchtet.



So wird der Täter laut Zeugenaussage beschrieben:



- "türkisches Aussehen"

- etwa 40 Jahre alt

- "glattrasiert"

- trug eine schwarze Fellmütze mit Ohrenwärmern



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.