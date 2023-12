Nach einem Raubversuch auf eine Tankstelle in Wanne-Eickel bittet die Kripo um Zeugenhinweise.

Herne (ots) - Am Dienstagabend, 19. Dezember, betraten zwei Männer den Verkaufsraum der Tankstelle an der Herner Straße 76 und drängten die Angestellte (29, aus Herne) unter Gewalteinwirkung, die Kasse zu öffnen. Als sie klarmachte, dass dies nicht möglich sei, flüchteten die Täter.

Die 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



So werden die Männer beschrieben: beide ca. 20 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze Oberbekleidung, Blue Jeans, orangefarbene Arbeitshandschuhe. Laut Zeugin sprachen sie Deutsch mit möglicherweise türkischem Akzent.



Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise auf die gesuchten Männer.