Ein Raubüberfall auf einen Supermarkt an der Günningfelder Straße 57a in Bochum hat sich am Montagabend, 11. Dezember, gegen 20.15 Uhr ereignet.

Bochum (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter bedrohten zunächst im Eingangsbereich eine Angestellte, anschließend forderten sie eine Kassiererin (36) unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe des Bargeldes auf. Dann flüchteten sie mit ihrer Beute fußläufig über die angrenzende Kirchstraße in unbekannte Richtung.



Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:



1. Tatverdächtiger:



- ca. 180 cm groß

- ca. 25 Jahre alt

- sprach akzentfreies Deutsch

- schwarze Bekleidung

- dicke Winterjacke

- schwarze Handschuhe



2. Tatverdächtiger:



- ca. 25 Jahre alt

- dunkle Bekleidung

- Gesicht maskiert

- Kapuze über den Kopf gezogen



Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.