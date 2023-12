In der Nacht zu Sonntag (3. Dezember) haben drei Männer in Bochum-Weitmar das amtliche Kfz-Kennzeichen eines Pkws entwendet und den zugehörigen Fahrzeugführer sowie dessen Begleiter bedroht.

Bochum (ots) - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Nach derzeitigem Kenntnisstand überraschten der Fahrzeugführer (18) sowie seine beiden männlichen Begleiter (16 und 18, alle aus Dortmund) einen der drei Täter, als dieser gegen 1.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Prinz-Regent-Straße 50 in Bochum die Kfz-Kennzeichen ihres mitgeführten Fahrzeugs demontierte.



Nachdem einer der zwei wartenden Komplizen die drei Männer aus Dortmund mit Schlägen bedrohte, flüchteten die drei Täter mit einem weiteren Pkw in Richtung Karl-Friedrich-Straße.



Laut Aussagen der Geschädigten seien die drei Männer zwischen 25 und 30 Jahre alt und hätten ein "südländisches" Aussehen. Weiter wurden die Täter wie folgt beschrieben:



Der Mann, der die Kennzeichen stahl, hatte lange, schwarze, nach hinten gegelte Harre und trug eine Brille, einen beigen Pullover, eine schwarze Jacke und eine blaue Jeanshose.



Der Bedroher trug einen schwarzen Kinnbart sowie einen weißen Pullover.



Der dritte Komplize hatte schwarze, kurze Haare und einen Vollbart.



Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief negativ.



Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.