Am Mittwoch, 29.

Bochum (ots) - November, kam es in einem Bochumer Parkhaus zu einem Raubdelikt. Die Polizei sucht Zeugen und fahndet nach einem Tatverdächtigen.



Gegen 12.20 Uhr hielt sich eine 80-jährige Bochumerin in dem Parkhaus eines Krankenhauses an der Gudrunstraße 56 auf. Als die Seniorin an dem Kofferraum ihres dort geparkten Autos stand, wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen und nach dem Weg gefragt. Dabei habe er einen Flyer sowie ein ärztliches Rezept in der Hand gehalten und der Bochumerin gesagt, dass er Schmerzen habe. Plötzlich griff der Mann nach der Armbanduhr der Seniorin und riss ihr diese gewaltsam vom Handgelenk. Er flüchtete in unbekannte Richtung.



Die 80-Jährige erlitt leichte Verletzungen.



So wird der Täter beschrieben:



- männlich

- etwa 50 Jahre alt

- etwa 163 cm groß, schlank

- mit Migrationshintergrund

- dunkler Bart

- Kappe, Anzug, Jacke über dem Arm hängend, Halbschuhe (Farben

unbekannt)



Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.