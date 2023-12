Schwerer Unfall in Herne-Baukau: Ein E-Scooter-Fahrer (55, aus Herne) ist nach einem Sturz mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen.

Herne (ots) - Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 21. Dezember, gegen 13.50 Uhr. Der E-Scooter-Fahrer war auf der Bahnhofstraße in Richtung Recklinghausen unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Leibnizstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 19-jährigen Autofahrer aus Herne.



Der 55-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.