Am Dienstag, 19.

Bochum (ots) - Dezember, gegen 9.30 Uhr, kam es in Bochum zu einem Verkehrsunfall.



Ein 56-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Auto auf der Kassenberger Straße in Richtung Hasenwinkeler Straße. Nach derzeitigem Stand kam es kurz vor der Einmündung zur Hasenwinkeler Straße zu einem internistischen Notfall bei dem 56-Jährigen.



Er kam mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem abgestellten Kleintransporter und anschließend mit einer Grundstücksmauer.



Durch Zeugen wurde Erste Hilfe geleistet. Angeforderte Rettungskräfte leiteten Reanimationsmaßnahmen ein und brachten den schwer verletzten Bochumer in ein Krankenhaus. Es besteht weiterhin Lebensgefahr.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bereich gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen eingeleitet.