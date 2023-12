Die Polizei sucht aktuell nach der vermissten Dilany S.

Herne / Bochum (ots) - (13) aus Herne. Wer kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben?



Zuletzt gesehen wurde das 13-jährige Mädchen am Mittwoch, 20. Dezember, als sie gegen 13.00 Uhr im Bereich Bahnhofstraße, Ecke Nordstraße aus dem Schulbus ausstieg.



Dilany ist 140 cm groß, hat lange, schwarze Haare und trägt eine graue Kapuzenjacke, eine hellgraue Hose sowie einen roten Rucksack. Das Mädchen hat das Down-Syndrom und ist örtlich desorientiert.



Hinweise bitte an 0234 909-3099 oder an -4441 (Kriminalwache).