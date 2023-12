Am Mittwochnachmittag, 27.

Bochum (ots) - Dezember, kam es in Bochum-Hamme zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Bilanz: Zwei schwer und zwei leicht verletzte Personen sowie insgesamt etwa 15.000 Euro Schaden.



Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 56-jähriger Kradfahrer aus Bochum gegen 16.30 Uhr auf der Straße "Seilfahrt" in Richtung Dorstener Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Dorstener Straße fuhr der Kradfahrer laut Zeugenangaben trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 45-jährigen Esseners, welcher von der Dorstener Straße aus kommend links in die Straße "Seilfahrt" abbog.



Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge rutschte das Krad des Bochumers noch einige Meter über die Fahrbahn und stieß mit einem weiteren Wagen einer 62-jährigen Hernerin zusammen.



Der 56-jährige Kradfahrer sowie der 45-jährige Autofahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Beifahrer des Esseners (46 und acht, beide aus Essen) zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten die verletzten Personen in umliegende Krankenhäuser.



Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Dorstener Straße kurzzeitig gesperrt werden.



Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.