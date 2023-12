Ein nicht geklärter Sachverhalt, der sich vor über zwei Jahrzehnten zugetragen hat, beschäftigt die Kriminalpolizei in Bochum noch heute.

Bochum, Sprockhövel (ots) - Am 10. November 1996, gegen 20.15 Uhr, kam es in Sprockhövel nahe der Bushaltestelle Elberfelder Straße/Am Brink, zu einem versuchten Sexualdelikt.



Ein unbekannter Mann hielt damals in diesem Bereich ein Geschwisterpaar (Schwester 18 Jahre und Bruder 11 Jahre) auf ihrem Heimweg an. Nach einem kurzen Gespräch bedrohte er die junge Frau mit einem Messer. Vermutet wird ein sexueller Hintergrund. Während der erheblichen Bedrohung konnte der Bruder des Opfers den Täter mit einem Schlag so irritieren, dass dieser kurz von der 18-jährigen abließ. Hierdurch gelang dem Geschwisterpaar die Flucht. Die polizeilichen Ermittlungen führten bis heute nicht zur Ergreifung des Täters.



Kurze Zeit später fanden Zeugen in einem nahegelegenen Waldstück diverse Farbfotos. Das Aussehen des dort abgebildeten Mannes entspricht den damaligen Zeugenaussagen der Geschwister. Nun versuchen Polizei und Staatsanwaltschaft die abgebildete Person durch eine Veröffentlichung in den Medien zu identifizieren.



Die Fotos finden sie unter: https://polizei.nrw/fahndung/121981



Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, hat das LKA die Fahndung gelöscht.



Die Kriminalpolizei Bochum ermittelt wegen sexueller Nötigung / Vergewaltigung (Versuch) und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0234 909-2020 oder -4441 (Kriminalwache).

Wer kann Hinweise zu der auf den Bildern abgebildeten Person geben? Wer kann Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben