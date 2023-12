Ein 78-jähriger Wittener ist am Montag, 18.

Witten (ots) - Dezember, Opfer eines Trickbetrügers geworden.



Gegen 11.30 Uhr klingelte es an der Tür der Wohnung an der Droste-Hülshoff-Straße. Davor stand ein Mann, der über Bauchschmerzen klagte und um die Benutzung der Toilette bat. Der Wohnungsinhaber ließ den Unbekannten herein.



Der Mann setzte sich im Wohnzimmer aufs Sofa und legte dem Wittener eine Mappe mit einer Spendenaufforderung für krebskranke Kinder vor. Dann ging er ins Badezimmer und bat anschließend noch um ein Glas Wasser.



Nachdem der unbekannte Mann die Wohnung verlassen hatte, bemerkte der 78-Jährige, dass das Geld aus seinem Portemonnaie fehlte.



Der Trickbetrüger wurde wie folgt beschrieben:



- zwischen 20 und 30 Jahre alt

- 178 bis 184 cm groß

- schlanke Statur

- "osteuropäisches Erscheinungsbild"

- kurze, nach hinten gegelte, schwarze Haare

- dunkle Augen

- schwarze Kleidung

- sprach sehr gebrochenes Deutsch



Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.



An dieser Stelle noch einmal der Hinweise: Bitte lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung!