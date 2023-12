Nach einem Raubdelikt in Bochum am Sonntag, 24.

Bochum (ots) - Dezember, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen.



Nach eigenen Angaben befand sich eine 24-Jährige aus Wien (Österreich) gegen 23.35 Uhr in Höhe der Clemensstraße 21 in ihrem Pkw, als ein unbekannter Mann die Beifahrertür öffnete und sich zu ihr in das Fahrzeug setzte. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Unbekannte die 24-Jährige zur Herausgabe von Bargeld auf. Als diese angab, kein Bargeld bei sich zu haben, brachte er die junge Frau dazu, gemeinsam mit ihm mit dem Pkw zu einem Geldautomaten in Höhe der Viktoriastraße 22 zu fahren. Nachdem die 24-Jährige dort gegen 23.50 Uhr Geld abgehoben und dem Kriminellen übergeben hatte, entfernte sich dieser fußläufig in Richtung Husemannplatz.



Der Tatverdächtige wird laut Zeugenangaben wie folgt beschrieben: "mitteleuropäisches" Erscheinungsbild, ca. 170 bis 180 cm groß, etwa 30 bis 40 Jahre alt, hagere Statur, kurze, dunkle Haare, schmales, "verbrauchtes" Gesicht. Bekleidet war er mit einer dunklen, dicken Jacke (Jeans- oder Lederjacke) und einer dunklen Latzhose mit nach vorne hängendem Latz.



Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.