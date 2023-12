Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots) - Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/122680



Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde die Fahndung durch das LKA gelöscht.



Der Tatverdächtige soll am 20. Februar gegen 13.20 Uhr Zigaretten aus einem Geschäft am Konrad-Adenauer-Platz in Herne entwendet haben. Er hatte die Angestellte um zwei Stangen Zigaretten gebeten; dann verließ er mit der Ware das Geschäft, ohne zu bezahlen.



Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 um Hinweise.