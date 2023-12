Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Samstagabend, 2. Dezember, sind zwei Autofahrerinnen verletzt worden.

Bochum (ots) - Gegen 20.20 Uhr war eine 71-jährige Dortmunderin mit ihrem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Witten unterwegs. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Hauptstraße/Oberstraße/Unterstraße fuhr sie einer 18-jährigen Autofahrerin aus Herdecke auf, die verkehrsbedingt an einer roten Ampel warten musste.



Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen der Herdeckerin in ein weiteres Auto einer 48-jährigen Bochumerin vor ihr geschoben.



Die 71-Jährige sowie die 18-Jährige erlitten bei dem Unfall Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.



Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.