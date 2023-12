Auf der L 581 (Borkener Straße) ist es in Velen-Ramsdorf am Samstagabend gegen 21:00 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Velen-Ramsdorf (ots) - Ein 62-jähriger Mann aus Velen befuhr mit seinem Pkw die L 581, aus Richtung Velen kommend, in Fahrtrichtung Borken. In einer Linkskurve verlor der Mann aus bisher nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam in einem Straßengraben zum Stehen. Nachdem der 62-Jährige, der allein unterwegs war, aus dem Fahrzeug geborgen worden war, konnte der eingesetzte Notarzt nur noch den Tod feststellen. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme, die durch ein Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Essen unterstützt wurde, voll gesperrt. Es entstand Sachschaden von ca. 3.000,-EUR.



