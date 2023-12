Unfallort: Ahaus-Altätte, Haaksbergener Straße; Unfallzeit: 09.12.2023, 16.20 Uhr; Schwere Verletzungen erlitten hat ein 28 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Ahaus-Alstätte am Samstag.

Ahaus-Alstätte (ots) - Gegen 16.20 Uhr lief der Ahauser über einen Fußgängerüberweg, um die Haaksbergener Straße zu queren, als er von dem Wagen eines 27-Jährigen erfasst wurde. Der Gronauer hatte die Haaksbergener Straße in Richtung Bundesstraße 70 befahren und den von links herannahenden Ahauser nach eigenen Angaben nicht gesehen. Den Gestürzten brachte der Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (db)



