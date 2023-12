Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße; Tatzeit: 25.12.2023, 18.00 Uhr; Mutmaßlich in Brand gesetzt haben Unbekannte einen Altkleidercontainer am Montag (1. Weihnachtstag) in Ahaus.

Ahaus (ots) - Gegen 18.00 Uhr alarmierte ein Zeuge die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Kriminalkommissariat 11 in Borken hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Kontakt zu den Brandexperten unter Tel. (02861) 9000 aufzunehmen. (db)



