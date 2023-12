Unfallort: Ahaus, Bahnhofstraße/Kreuzstraße; Unfallzeit: 30.11.2023, 13.40 Uhr; Um eine Kollision mit einem abbiegenden Wagen zu verhindern, bremste am Donnerstag ein 40-Jähriger stark ab.

Ahaus (ots) - Einen Zusammenstoß konnte der Ahauser dadurch verhindern, jedoch verlor er die Kontrolle über sein Zweirad,stürzte und verletzte sich dabei. Ein 67 Jahre alter Ahauser hatte gegen 13.40 Uhr in Ahaus die Bahnhofstraße befahren und wollte nach rechts in die Kreuzstraße abbiegen. Dabei übersah er den auf dem Radweg in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. (db)



