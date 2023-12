Tatort: Ahaus, Hindenburgallee; Tatzeit: 24.12.2023, 16.15 Uhr; Obwohl ein 37 Jahre alter Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, hat er sich am Sonntag (Heiligabend) hinters Steuer gesetzt.

Ahaus (ots) - Polizisten kontrollierten den Autofahrer gegen 16.15 Uhr auf der Hindenburgallee. Ein Zeuge hatte die Beamten alarmiert und mitgeteilt, dass ein Wagen in Schlangenlinien auf dem Adenauerring unterwegs sei. Obwohl der Fahrer nach links geblinkt hatte, bog er nach rechts ab, so der Hinweisgeber. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund zwei Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Weiterfahren durfte der 37-Jährige nicht. (db)



