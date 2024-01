Tatort: Ahaus, Kivitstegge; Tatzeit: 31.12.2023, 23.45 Uhr; In ein Wohnhaus einbrechen wollte am Silvesterabend ein Unbekannter in Ahaus.

Ahaus (ots) - Gegen 23.45 Uhr schlug der Mann die Glasscheibe einer Seitentür eines Hauses an der Kivitstegge ein. Er kam jedoch nicht in das Gebäude. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. (02561) 9260. (to)



