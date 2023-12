Tatort: Ahaus, Wessumer Straße; Tatzeit: 06.12.2023, zwischen 18.00 Uhr und 19.05 Uhr; Durch ein Fenster in ein Wohnhaus an der Wessumer Straße in Ahaus eingedrungen sind Unbekannte am Mittwochabend.

Ahaus (ots) - Gegen 18.00 Uhr hatte ein Bewohner das Haus für einen einstündigen Einkauf verlassen. Bei seiner Rückkehr stellte er den Einbruch fest. Die Täter erbeuteten nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Armbanduhr. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)



