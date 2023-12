Tatort: Ahaus, Domhof und Wüllener Straße; Tatzeit: 26.12.2023, 17.15 Uhr und 23.50 Uhr; Zu körperlichen Auseinandersetzungen ist es am 2. Weihnachtstag in Ahaus gekommen.

Ahaus (ots) - Gegen 17.15 Uhr schlug ein Jugendlicher eine Passantin. Die Frau hatte eine Personengruppe im Schlossgarten, unweit der Wiesenfläche zwischen dem Parkdeck Domhof und dem Spielplatz, darauf hingewiesen, dass sie das Zünden von Feuerwerkskörpern sein lassen sollte. Im Laufe der zunächst verbalen Auseinandersetzung schlug ein circa 1,65 Meter großer Junge mit dunklem Haar und einem auffallend dichten Pony zu. Der mit einer schwarzen, langen Jacke Bekleidete flüchtete, wie auch die anderen Personen, in Richtung van-Delden-Straße.

Gegen 23.50 Uhr schlugen und traten drei Personen auf einen Mann an der Wüllener Straße ein. Im Umfeld eines Schnellrestaurants hatten die Unbekannten ihn zunächst verbal attackiert, um dann eine Glasflasche in seine Richtung zu werfen und ihn schließlich zu Boden zu schlagen. Die Gewalt endete damit nicht: Die Tritte und Schläge trafen den Körper sowie den Kopf des Opfers. Erst als Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden, flüchteten die Schläger in Richtung Innenstadt.



Beschreibung der Täter:



Person 1:



circa 15 bis 17 Jahre alt, schlank, schulterlange Haare, dunkler Teint, schwarze Kleidung sowie Schuhe;



Person 2:



circa 15 bis 17 Jahre alt, schlank, schwarze Kleidung mit weißen Schuhen;



Person 3:



circa 15 bis 17 Jahre alt, stabile Figur, dunkler Teint, schwarze Kleidung mit weißen Schuhen.

Der Geschädigte begab sich in ärztliche Behandlung. Die Kripo Ahaus sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Tel. (02561) 9260. (db)



