Unfallort: Ahaus-Ottenstein, Kettelerstraße; Unfallzeit: 30.12.2023, 07.00 Uhr; Im Straßengraben endete am Samstagmorgen die Autofahrt eines 21-Jährigen in Ahaus-Ottenstein: Dieser hatte gegen 07.00 Uhr die Kettelerstraße aus Richtung Ottenstein kommend befahren und war in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Ahaus (ots) - Der junge Mann und sein Beifahrer entfernten sich von der Unfallstelle. Alarmierte Kräfte der Polizei stießen im Nahbereich auf beide. Ein Atemalkoholtest deutete beim Fahrer auf einen Blutalkoholwert von circa 1,3 Promille hin. Für ihn stand im Krankenhaus die Entnahme mehrerer Blutproben an, um den Grad der Alkoholisierung zum Zeitpunkt des Unfalls exakt nachzuweisen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Der beim Unfall entstandene Sachschaden liegt circa bei 16.000 Euro. (to)



