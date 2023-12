Tatort: Ahaus, Oldenkottplatz; Tatzeit: 30.12.2023, 23.10 Uhr; Eine Gruppe von Jugendlichen hat am Samstagabend in Ahaus einen Mann attackiert.

Ahaus (ots) - Dieser kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Bei den Angreifern handelte es sich um sechs Jugendliche, die auf den Geschädigten eingetreten haben. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 23.10 Uhr auf dem Oldenkottplatz. Zeugen griffen ein und versuchten, die Jugendlichen zu stoppen. Die Tatverdächtigen entfernten sich in Richtung Schlossgarten. Sie hatten dunklen Teint und dunkle Haare; einer trug eine helle Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell